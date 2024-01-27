為讓每位幼兒都能健康快樂地成長，國教署每學年度補助「開辦社區教保資源中心」，112學年度共補助21個直轄市、縣（市）政府，開設89處社區教保資源中心，運用既有的幼兒園空間與資源，提供豐富有趣的教具、玩具和圖書，讓孩子們盡情玩耍、探索，培養多元能力。此外，中心也舉辦各種親子活動，例如手工藝、音樂、舞蹈等，讓親子一同度過歡樂時光。

國教署介紹，以台南市立麻豆幼兒園為例，園方藉由社區教保資源中心對外開放時段向社區育兒家庭提供豐富的教具、桌遊、閱讀繪本等資源，讓幼兒與家長可以一起閱讀繪本及動手解謎桌遊等，手腦並用的趣味遊戲，讓親子一同沉浸在美好時光。

國教署提到，基隆市成長非營利幼兒園則以「樹枝筆創作」及「DIY專屬我的餐具組」等木材藝術創作活動，邀請專業木藝師教導製作，讓參與活動的家庭在安全的環境下體驗木藝，一同發揮創意與巧思，增進親子之間的感情。

國教署表示，社區教保資源中心每月開放1日至數日，提供幼兒多樣且充足的教具及讀物，也辦理親子活動，讓育兒家庭獲得更多陪伴幼兒的選擇，讓每個幼兒都能在適合的環境中學習成長。將持續與各直轄市及縣市政府合作，讓社區教保資源中心擴大服務。