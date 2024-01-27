YTR說到做到！吳子嘉辦公室被放「100萬現金」警方證實了

2024總統大選三腳督民調成各界關注焦點，《美麗島電子報》董事長吳子嘉多次與柯粉交鋒，選前更曾誇下豪語，若民眾黨總統候選人柯文哲濁水溪以南造勢動員超過500人，就送他500萬。本月24日，美麗島電子報公司卻突然通報，門口被放了新臺幣100萬元，轄區警方已證實這件事，並做出最新回應。

擁有7萬位訂閱的YouTuber「邏輯思考x有一說一」，選前釋出影片質疑《美麗島電子報》民調有問題，並稱民眾黨柯文哲票數「不會低於侯友宜」，大嗆要「拿出身家」，向吳子嘉喊話，只要侯在1月13日的票，多阿伯（柯文哲）一票，就送100萬現金到吳的辦公室。而本月24日疑似該名Youtuber的男子真的將100萬現金送到吳子嘉公司，但吳不願意收下，以「遺失物」報警處理。

而「邏輯思考x有一說一」昨（26日）也在YouTube頻道社群PO文證實，「所以，還有人懷疑我沒丟一百萬給吳子嘉嗎？有跟員工講是我給的好嗎！」。

對此，轄區大安分局新生南路派出所證實，24日下午15時許，接獲《美麗島電子報》公司報案，稱門口遭人放置新臺幣100萬元，請求警方協助。

警方到場了解，發現2名陌生男子將新臺幣放置門口後旋即離去，警方到場後陪同報案人將現金帶返所清點，依規定受理拾得物，後續將調閱相關監視器畫面，了解相關人等身分，並通知到案說明及發還100萬元。