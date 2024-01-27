美國半導體大廠英特爾本季（第一季）財測令人失望，除了個人電腦和伺服器核心業務需求低迷，旗下自動駕駛和可程式化晶片業務也面臨挑戰，受利空消息衝擊，周五（26日）英特爾股價慘崩11.91%。而與英特爾聯手開發12奈米的聯電也遭殃，聯電ADR重挫逾5%，台積電ADR則收漲0.6%。

英特爾預估第一季營收在122億至 132億美元區間，遠不及分析師預估的141.5 億美元，經調整後每股獲利（EPS）估0.13美元，遜於分析師預期的0.33美元。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）坦言，要恢復該公司昔日榮光還有很長一段路要走。目前公司核心業務PC和伺服器，正遭受季節性需求低迷打擊，旗下自動駕駛與可程式化晶片業務也面臨困境。這也再次讓投資人對英特爾前景好轉抱持質疑態度。

英特爾未揭露全年財測，但季辛格強調，公司手上有價值20億美元的AI晶片訂單，看好2024年下半年營收漸入佳境。

周五（26日）英特爾股價慘殺11.91%，相關晶片股也受波及，博通 下跌 2.04%；高通大跌 2.43%；應用材料重挫 3.32%；德儀下殺 1.99%；超微（AMD）下跌 1.71%；輝達（Nvidia）跌 0.95%。

聯電與英特爾聯手打造12奈米製程平台，竟被英特爾拖下水，周五聯電ADR暴殺5.2%；台積電ADR小漲 0.60%，撐在紅盤之上。

美國最新經濟數據揭露，12月個人消費支出（PCE）顯示通膨年增率降至3%以下，創近3年新低，反映通膨持續降溫；聯準會（FED）關注的核心個人消費支出（PCE）物價指數，月升0.2%，年增率2.9%，符合外界預期，前值為3.2%。

在通膨數據溫和及企業獲利喜憂參半下，美股四大指數漲跌互見。道瓊指數上漲 60點（或 0.16%），收38109點；那斯達克指數下跌 55點（或 0.36%），收 15455點；標普 500 指數下跌 3點（或 0.07%），收 4890點；費城半導體指數下跌 130點（或 2.91%），收在4342點。