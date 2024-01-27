大陸2024全國網上年貨節從稍早18日拉開帷幕一路持續到2月17日的大年初八。根據中新財經引述多家電商平台的回饋情況顯示，不同年齡段的人對年貨的喜愛各有不同。例如從快手提供的數據顯示，「00後」愛玩、愛美、愛嘗鮮，休閒零食、手機、彩妝和各地美食是最愛；「90後」的年貨消費注重實用性，服飾、美容護膚、速食乾貨是主要消費類目；銀髮族則注重日用型消費，主要是為家庭成員採購居家清潔、糧油調味、奶粉、玩具、圖書等產品。

另外透過淘寶天貓年貨節的數字顯示，今年手串、漢服和樂器陪練，正在超越黃金、紅內褲和練字本，成為「年貨新三樣」。

此外，由於2024年是甲辰龍年，不少消費者對龍元素產品的興趣更高，甚至紙尿褲都要帶龍。也有電商平台發佈報告指出，「00後」消費者選購了更多的龍元素的籃球鞋和運動帆布鞋；「90後」消費者更愛龍元素的嬰童紙尿褲、兒童連體衣；「80後」則對龍元素的家居服套裝、生髮梳更加青睞；「70後」消費者偏愛龍元素的汽車裝飾、生肖掛件。