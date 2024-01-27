YouTuber愛莉莎莎先前在總統大選後質疑做票，引發軒然大波，隨後她便飛往韓國旅行，讓諸多網友不滿。她昨(26日)在Instagram限時動態中曝光近況，不過對於質疑大選做票一事，依舊隻字未提。

愛莉莎莎於2024總統大選後質疑作票，慘遭網友砲轟，連網紅視網膜都直接點名她「為什麼你不道歉？」更爆料圈內很多人早就受不了，日前她又被網紅四叉貓爆料從韓國返台後，就立刻參加民眾黨尾牙，一反高調作風，未大肆宣揚，讓他忍不住嘲諷﹕「不是高調打卡去國玩?愛莉莎莎怎麼回台灣這麼低調呢」。

愛莉莎莎感嘆語言不用會雪崩式退步。（圖／goodalicia IG）

愛莉莎莎昨(26日)更新Instagram限時動態，她曬出英文課程截圖，透露前陣子去船宿5天，每天都跟外國人混在一起，但很多想聊的內容卻表達不出來，意識到英文程度退步很多，不禁感嘆﹕「語言不用真的會雪崩式退步」，因此決定報名一對一線上課程，接著曬出上課筆記內容，並分享課後心得﹕「短短50分鐘，明明是口說課，不但練習口說，而且學到很多新東西」，不過對於質疑作票一事，仍是噤口不願多談。

愛莉莎莎分享一對一線上課程心得。（圖／goodalicia IG）

愛莉莎莎先前透露在曼谷買房，強調房價「是台灣價錢1/5」，引起網友討論是否要在東南亞置產，不過卻遭眾人打臉，作家黃大米表示網紅手上資本賭輸，頂多是買到經驗，但一般人會導致資金卡住，造成經濟上沉重負擔，粉專《盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK》提出3點反擊，指出由於外國人和投資客，多數買來投資或出租，導致曼谷房租偏高，連一般泰國人也租不起，怒斥﹕「泰國居住不平等就是你們這種人造成的」。