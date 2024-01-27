桃園市八德區永福街昨晚間有2名駕駛，因行車糾紛竟在馬路上大打出手，導致永福路大塞車，影片在網路流傳，遭網友笑稱是「永福鐵拳」。對此八德警分局回應，雙方駕駛互提傷害告訴，受理後將函送桃園地方檢察署偵辦。

永福路原本路幅就不寬，2台汽車會車需要相當小心，民眾26日晚間17時許行駛在該路段時，碰巧遇到馬路上上演全武行，隨後將行車紀錄器影像PO網。畫面中可見，2名男子互毆，旁邊民眾上前勸架，但怎麼拉都拉不開，一群人擋在狹窄的路中央引起大塞車，許多機車騎士紛紛掉頭離開。

有網友抱怨「外面介壽路那麼大條，不去外面打，偏偏要在這麼小的巷子裡面打」、「路太小，一有事故就大塞車」，另有人笑稱「超派鐵拳發功」，全武行結束後還有人說「永福鐵拳已退場，大家可以進入」。

八德警分局四維派出所副所長蔡東洲說明，20歲的劉姓貨車駕駛於26日晚間17時許在永福路卸貨，後方40歲的向姓汽車駕駛認為劉男造成交通阻塞，便上前指揮交通及規勸，過程中雙方發生口角爭執、互相鬥毆，警方獲報後到場處理，雙方互提傷害告訴，受理後將函送桃園地方檢察署偵辦。

警方呼籲用路人務必遵守交通安全規則，如遇行車糾紛切勿動手，應立即報警，警方將嚴正執法處理。