流感、新冠疫情持續升溫，耳鼻喉科醫師張弘表示，一位10歲男童一個月內得了2次流感，都出現高燒、全身痠痛症狀，幸好吃藥治療後康復；醫師表示，A型流感目前主要有2個流行的亞型，包括H1N1和H3N2，男童運氣不好，分別各得了1次，他提醒近日病患仍在增加，建議民眾出入公共場所戴口罩、勤洗手。

張弘在臉書發文表示，一位10歲男童發高燒、全身痠痛，媽媽趕緊帶著孩子就醫，她說男童2周前在其他診所快篩，確診A型流感，服用克流感藥物後康復，沒想到男童昨天又突然發高燒、身體痠痛，醫師替他做流感及腺病毒快篩，結果又中了A型流感。

為何1個月內接連得2次流感？張弘表示A型流感目前主要有2個流行的亞型，包括H1N1和H3N2，推測男童運氣不好，各得了1次，幸好都及時診斷、治療。

張弘提醒，近期流感、新冠患者仍持續增加，普遍症狀相當不適，包括高燒、痠痛、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞，甚至引發氣喘、呼吸困難，他建議出入人多的公共場所仍要戴口罩、勤洗手。

疾管署表示，類流感上周就診12.6萬人次為10年同期次高，目前處高原期，預估疫情持續攀升，1／28至2／3、春節前達到高峰。