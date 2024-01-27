高雄市鼓山區今（27日）上午約8點多，於柴山大道旁樹林內發現一具男屍，據了解，為自稱巡山保育員發現後，緊急報請警消到場處理。經警方到場後初步調查，死者為年約42歲男子，現場未有打鬥跡象，且男子衣物完整，初步排除外力介入的可能，已聯繫死者家屬到場協助釐清，後續詳細原因持續調查中。

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