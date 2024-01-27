台中市農業局指出，去年9至10月高溫造成枇杷嚴重受損，今年枇杷將減產3成。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市蘊育出許多優質農特產品，其中枇杷屬高經濟作物，是本土性強且極具競爭力的水果，台中為全國最大枇杷產區。台中市農業局26日表示，去年9至10月高溫造成枇杷嚴重受損，今年將減產3成，年產量剩約3100公噸；新社區農會預估今年價格應可維持去年水準。

台中市枇杷栽培面積約650公頃，去年產量約4390公噸，為全國最大枇杷產區，尤以新社區頭櫃、二櫃、太平區頭汴山區及大坑山區產的枇杷更是果中極品，產期自2月中旬至4月初。

台中市農業局表示，去年9至10月高溫造成枇杷嚴重受損，農業局會同農業部農糧署中區分署及台中區農業改良場現勘，發現新社區頭櫃山枇杷著果率較低，因高溫造成枇杷前2批花器花粉活力不足所致，今年將減產約3成。

新社區農會指出，新社地區生產面積約300公頃，年產量約2000公噸，預估今年約減產3成以上、達1300公噸，而價格受到減產與景氣雙因素，應可維持去年水準。

農業局強調，乾熱的氣候條件下，花粉活力下降快速，且柱頭乾燥不利花粉萌發及花粉管在花柱的伸長，影響受精及胚發育，致著果率降低，經現勘後，確認損害率已達現金救助標準。另2022年12月因寒流來襲，去年也同樣出現枇杷災損，農友面臨連續2年損失，苦不堪言。

農業局提醒，枇杷災損損害率達20％以上者，每公頃救助額度為10萬元，即日起至2月5日止，可向受災地區公所提出申請，逾期不予受理；農業局另加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民盡速復耕。