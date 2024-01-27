每個人都夢想能盡早實現財富自由，不需要為錢煩惱，《搜狐網》運勢專欄分析「12星座財富自由排行榜」，前3名分別為金牛、獅子、水瓶，尤其是金牛是賺錢高手，吸金力強；至於天秤座則因為太過愛美，財富狀況墊底。

1、金牛座

金牛座是個賺錢高手，平日想著利用各種方法賺錢，吸金能力強，要想實現財務自由，相對比較容易。

2、獅子座

獅子座踏實能幹，對加班從來沒有怨言，只要是長官指派的任務都可以完美達成，透過能力變現，獅子要實現財務自由也不是難事。

3、水瓶座

水瓶座為了在職場上取得好成績，會專注於工作，經過多年的累積，財務十分可觀。

4、處女座

處女座做事一絲不苟，嚴以律己，所以工作都能出色地完成，經濟方面是絕對不會有問題的。

5、摩羯座

摩羯座可以稱之為「加班狂人」，他們努力工作、默默做事，因此取得成果、實現財富自由，也是指日可待。

6、天蠍座

天蠍座可以完成任何自己想達成的目標，加上言出必行，累積財富的能力不容小覷。

7、巨蟹座

巨蟹座責任感極強，本身不會亂花錢，加上做事情非常有規劃，每個月也能存下不少錢，所以財務狀況良好。

8、牡羊座

牡羊座個性衝動，看到喜歡的東西就會立刻入手，所以經常出現超支的情況。

9、雙魚座

雙魚座喜歡浪漫的東西，看到可愛的小東西會忍不住買下，因此經濟狀況比較緊張。

10、雙子座

雙子座喜歡旅遊，享樂之餘的開銷並不少，勢必存不太到錢。

11、射手座

射手座是戀愛高手，但是談戀愛就得花錢，常常為了哄戀人開心而付出大筆金錢，幾乎沒有存款。

12、天秤座

天秤座愛漂亮、喜歡打扮，包括化妝品、衣服、飾品等，開銷相當大，所以財務狀況屬於墊底狀態。