李姓男子吸收通緝犯、未成年共組詐騙機房，以結婚為前提詐財大陸女子，屏東東港警分局獲報後與維安特勤隊等單位前往攻堅，特勤人員從15樓高攀降至10樓破門而入，成功逮獲11名犯嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

李姓男子吸收通緝犯、未成年共組詐騙機房，以結婚為前提詐財大陸女子，屏東東港警分局獲報後與維安特勤隊等單位前往攻堅，特勤人員從15樓高攀降至10樓破門而入，成功逮獲11名犯嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

李姓男子吸收通緝犯、未成年共組詐騙機房，以結婚為前提詐財大陸女子，屏東東港警分局獲報後與維安特勤隊等單位前往攻堅，特勤人員從15樓高攀降至10樓破門而入，成功逮獲11名犯嫌。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

李姓男子吸收通緝犯、未成年共組詐騙機房，先冒用俊男照片在通訊軟體誘拐大陸女子交往，再以投資股票賺結婚基金為由騙對方匯款詐財，屏東東港警分局獲報後與維安特勤隊等單位前往攻堅，特勤人員從15樓高攀降至10樓破門而入，成功逮獲李等11人，訊後依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌送辦。

警方調查，該詐騙集團的機房藏身在高雄市鼓山區一處大樓，而成員中有9人25歲至30歲不等，當中2名是詐欺及商標法通緝犯，另還有2名未成年，他們以假交友名義，冒用俊男照片在探探、QQ、微信APP等通訊軟體中隨機尋找大陸女子下手，先以交往、結婚為前提誘拐，再以投資股票賺取結婚基金為由，騙對方匯款詐財。

東港警分局日前接獲情資後，立即展開追查，終於24日左右發動搜索，並請求警政署維安特勤隊支援，特勤人員從15高樓攀降至10樓，順利搭配攻堅小組破門逮人，當場逮獲李等11嫌並現場查扣26支智慧型手機、6台筆記型電腦、1台桌上型電腦、監視器、現金8萬餘元及BMW自用小客車等犯罪工具。

警方表示，李等11嫌25日訊後依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌移送偵辦，全案持續擴大追查中。