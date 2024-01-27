32歲王大陸早先演出《我的少女時代》一炮而紅，3年前他認戀「大馬女神」蔡卓宜，近日被張家輝爆料拍戲拍太久，女友都換過一任了，他也默認和蔡卓宜分手，轉戀上有「小許瑋甯」之稱的美女直播主沐軒，最近八卦狗仔拍到小倆口吃火鍋，不理在場還有其他人，王大陸公然索吻討親親，讓網友直呼要閃瞎了。

據《娛樂圈趙大明白》報導，最近直擊王大陸帶新女友上街約會，兩人最後到了火鍋店並肩而坐，過程中王大陸忽然轉向左方，向沐軒索吻了好幾次，女方也嘟嘴送上一吻，小倆口邊吃火鍋邊交換口水，接著又相視而笑，可見仍在熱戀狀態。

王大陸2021年和蔡卓宜被拍到約會，後來兩人一起上節目官宣認戀，甚至發文互喊「男朋友」、「女朋友」，未料節目結束後，眼尖網友發現兩人在IG上取消關注，去年11月王大陸出席電影《怒潮》活動時，被張家輝調侃拍戲期間換了新女友，「那時候還說很愛她的」，一旁的王大陸只能傻笑，並提醒張家輝記者會有直播。

最近，有網友拍到王大陸帶沐軒去滑冰，見女友外套不夠保暖，他便脫下自己的衣服給對方穿。近期他回台灣宣傳時，被問下個月情人節有何計畫？他表示每天都是情人節，所以沒什麼特殊想法，並表示戀愛時自己會變犬系男友，用盡全力對對方好，自比像隻「黃金戀犬」。