今日早上30歲的李姓男子開車要前往鹽埕區，沒想到途中突然腹痛不已，使他分神，車子便逐漸偏移，從外側車道偏移至內側車道後又向外偏移，隨後自撞變電箱，車子也跟著翻覆，經酒測李男酒測值為0，詳細事故原因將持續調查確認。

今日早晨8點半時，警方接獲車禍通報，到場發現被撞飛的電箱及一台翻覆的自小客車，一問之下才知道，原來是李姓男子開車開到一半肚子痛，才會分神失控，撞上路旁的變電箱，所幸李男僅有輕微擦傷，未送醫，詳細事故原因仍待查。