住在美國紐約的25歲英國籍女舞者奧爾拉（Órla Baxendale），最近吃下一塊餅乾後，突然呼吸不順倒地，緊急送醫後不治身亡，死因結果出爐，是堅果過敏引發休克。其家屬痛訴該餅乾的包裝成分標示不清，害奧爾拉香消玉殞。

根據外媒《BBC》報導，奧爾拉深知自己對堅果類嚴重過敏，吃東西前都會檢查包裝上的成分，謹慎地過濾吃下肚的食物；本月11日她在一場社交聚會上誤食含有花生成分的餅乾，不久後產生嚴重的過敏反應，包括呼吸困難，雖然她緊急施打隨身攜帶的過敏救命藥EpiPen，但送醫後仍因過敏性休克身亡。

對此，奧爾拉的家屬控訴Stew Leonard's超市販售包裝未清楚標示成分的香草佛羅倫汀餅乾（Vanilla Florentine cookie），導致奧爾拉沒發現內含堅果成分，是間接造成這場悲劇的兇手；Stew Leonard's超市則回應，餅乾製造商Cookies United悄悄更改產品成分，大豆變成花生，但事先未通知他們，目前已緊急把該款問題產品全面回收、下架。

餅乾製造商Cookies United則駁斥Stew Leonard's超市，稱2023年7月早就已經通知該產品含有堅果成分，出貨時都有清楚地標示成分，反咬對方未經同意就竄改標籤闖禍。目前超市、餅乾製造商呈現互踢皮球的情況，相關單位已經介入調查。