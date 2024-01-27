新竹市政府去年8月起在市區23處路邊試辦「裝卸貨停車格」，採智慧停車柱開單及科技執法，但期間仍有民眾反映，一般客貨兩用車也有裝卸貨需求，卻無處可停。為此，新竹市長高虹安27日宣布，2月1日起擴大開放客貨兩用車停放裝卸貨車格，2月8日農曆年前將增至41格。

新竹市去年8月起，在市區23處試辦首波「裝卸貨停車格」智慧停車柱開單及科技執法，經統計，去年8月到12月，共有15570車次使用，單日周轉率最高達每格6車次，有效改善裝卸貨車格被占用或違規停放的問題。

但試辦期間，仍有民眾反映，客貨兩用車也有裝卸貨需求，例如，需要以廂型車載送蛋糕、花束及貨物等。為貼近民眾生活需求，市府經過多次討論，決議自2月1日起擴大開放客貨兩用車停放裝卸貨車格。

市府交通處指出，智慧車柱能減少人力負擔，由交通部公路局新竹區監理所提供貨車、客貨兩用車資料庫導入智慧車柱車牌辨識系統，透過車牌辨識針對違規車輛占用科技執法，有效降低員警現場執法的人力，同時也導入逾檢註銷車輛資料庫，協助新竹區監理所查處違規車輛。

交通處也說明，「裝卸貨停車格」前30分鐘提供貨車及客貨兩用車免費停放，第31至60分鐘收費30元，未滿1小時以1小時計算，停車超過1小時或非上列車種停放，即拍照存證實施科技執法，並處600元至1200元罰款，呼籲民眾依規停放，避免長時間占用。

高虹安說，推動智慧車柱除解決占用問題，還能舒緩缺工問題，結合科技執法，更提高停車管理效率，同時透過網路及後台管理，民眾可透過新竹好停車App即時掌握停車資訊，也減輕員警到場執法的人力負擔。

除此之外，市府今年更擴編預算，預計今年底前全市設置600支智慧車柱，今年3月起也將擴大智慧車柱應用，在家長接送區試辦「智慧停車家長接送區」，協助學校解決接送區長期占用問題，後續將逐步擴展至停車率高的路段，提高停車格周轉率。