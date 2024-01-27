蘆竹警分局27日邀集公路主管機關、各大賣場及五福宮委員等業者代表進行現地會勘，商討交通疏導措施。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園警分局會同交通局、中壢工務段、里辦公室等進行交通節點現地會勘。（桃園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園警分局勤務指揮中心設置即時路況電視牆，可隨時掌握交通狀況，機動調度警力進行疏導。（桃園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

今年農曆春節連假長達7天，不少民眾會返鄉或出遊，最擔心會遇到大塞車的狀況，桃園警方提出多條替代道路，協助用路人避開容易壅塞的交通雷區，蘆竹警方則提前進行交通會勘，利用各項場合宣導交通安全，盼將交通衝擊降至最低。

蘆竹警分局考量農曆過年前後有大批民眾會返鄉、走春等，勢必造成人與車潮增加，鑑於往年台4線（中正路、新南路及南崁路）上的賣場經常出現壅塞狀況，轄內百年古蹟五福宮也是當地民眾喜愛走春拜拜的景點之一，為此選於27日提前辦理交通會勘，邀集個單位一起現地會勘，商討交通疏導措施。

蘆竹警分局指出，這次針對上述台4線春節旅遊交通規畫替代道路，第1條優先改道路線為，從桃園中正路或中正北交流道，直行中正北路至南工路右轉南崁路進購物中心；第2條改道路線則是，走桃園春日路或南崁交流道，直行南崁路或新南路，右轉五福路、左轉仁愛路、右轉南山路、左轉長安路、直行南工路、左轉南崁路至好市多及台茂。此外，替代道路路線圖也已張貼於臉書。

蘆竹警分局在現地會勘後，評估人車潮等交通狀況後，在農曆春節假期期間，也會派遣警力在重要路口實施交通疏導管制工作，並協調義交協勤，共同維護春節期間交通秩序，而且分局勤務指揮中心也設置天羅地網電視牆，善用科技輔助路況監控，遇壅塞即時派員疏導，必要時啟動「交通快打機制」。

桃園警分局則考量有桃園大廟之稱的景福宮將會湧入大量參拜人潮，警方指出，桃園景福宮位於中山路與中正路口，為了避開相關壅塞路段，建議民眾遇壅塞時可以改走三民路一段、二段及民族路或民生路，而慈護宮位於三民路三段與復興路口，建議改走春日路及民族路，避開相關車潮多路段。

另盤點國道二號南桃園交流道替代道路，第1條南下替代道路為桃園區大興西路三段（往桃園區）右轉國際路、右轉中山路（台1線）南下；第2條南下替代道路則為桃園區大興西路三段（往中壢區），接龍安街、右轉中山路（台1線）南下。

第1條北上替代道路為蘆竹區新南路，右轉桃園市經國路→春日路（台4線），左轉三民路（台1線）北上；第2條北上替代道路則為桃園區春日路左轉經國路，再左轉大興西路（南平路或莊敬路一段），右轉中正路至中正北路匝道北上。

桃園警分局表示，桃園許多地區正在施作捷運相關工程，施工期間因架設圍籬，將大幅縮減道路範圍，架設施工圍籬並依工程進度需要，適時移設車道配置，仍可維持南北雙向車道通行，但為了避免因施工造成道路壅塞，建議行經桃園區中正路的駕駛朋友，如遇壅塞可提前改道慈文路、南平路、莊敬路，若欲往蘆竹中正北路方向行駛者，建議改道富國路、南青路。

桃園分局分局長吳明彥提醒，113年農曆春節期間為避免交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具前往各景點，並遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，必要時連線警察廣播電台提供路況，讓民眾即時避開壅塞路段，確保交通順暢。