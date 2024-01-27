陸軍109旅營長43歲的許姓少校，26日上午9時，自行開車前往參加年度研討會議，行經桃園大溪區介壽路，下車到超商買咖啡，卻因車子違規停在紅線上遭到警方關切，員警也對他執行酒測，酒測值0.33毫克，訊後被依《公共危險罪》移送法辦。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬109旅許姓軍官，26日上午開車行經桃園市大溪區介壽路段，遭警攔查，酒測值超標，現由地檢署偵辦。六軍團強調，國軍三令五申教育所屬嚴守「絕不酒駕」要求，惟仍有少數官兵無視，違反禁令，後續將依規定嚴懲、檢討汰除；並持恆案例宣導，確維軍譽。