侯友宜27日上午出席跨縣市幸福保衛站啟動，侯感謝四大超商全年無休成為兒少安全的關懷據點，共同守護急難學童。（高鈞麟攝）

新北市攜手7個縣市政府整合各方資源、凝聚更多善心力量、公私協力，用愛守護學子。（高鈞麟攝）

新北市2013年與四大超商合作成立幸福保衛站，建構社會安全網，讓18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助，領取100元以內餐點，迄今11年，逾9萬人次取餐。今年1月20號起，服務範圍擴大到北台8縣市，新北市長侯友宜今（27）日赴萊爾富超商北縣員山店，感謝四大超商全年無休成為兒少安全的關懷據點，共同守護急難學童。

侯友宜指出，2013年，新北市與統一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網的一環，當初源自於警察與超商合作，成立幫助有困難的孩子們的急難救助保護站，重點是了解追蹤孩子們背後的因素，啟動關懷機制。迄今9萬2513人次取餐，發揮守護兒少功能，協助許多家庭度過難關，希望從北台開始，未來能夠擴及到全台。

教育局說明，今年1月20日起，幸福保衛戰擴大服務範圍，涵蓋宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣，希望透過北台綿密的據點，7503家的超商門市，公私合力，凝聚眾人力量，以幸福保衛站守護北台區域內180萬學童。

教育局表示，北台區域發展推動委員會透過跨區域、跨縣市資源整合與分工合作，設籍、就讀或在8縣市境內18歲以下學童家遇急難學童飢餓時，可至四大超商求助取餐，選取價格100元內的飯、麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，並在店內食用。

學童只要填寫基本資料，不須檢視證件，後續由超商通報縣市政府，再由縣市政府視個案情形挹注社福或教育資源。新北市攜手7個縣市政府整合各方資源、凝聚更多善心力量、公私協力，用愛守護學子。

萊爾富超商表示，孩子可能因家庭因素，無餐可吃而挨餓，萊爾富關懷急難學童，以同理心讓孩子可就近取得營養豐富餐點，幫助他們度過難關，公司響應新北幸福保衛站11年，此次加入跨縣市合作，希望與北台8縣市政府攜手共同關懷急難學童。