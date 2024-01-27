吳奇隆與劉詩詩結婚8年多，近日婚變謠言瘋傳，雖然未正面回應此事，卻被網友抓包微博封鎖「劉詩詩、離婚、出軌」等關鍵字，婚姻狀況讓外界霧裡看花，目前專注演藝事業的他，一段疑似在荒島求生的影片曝光，掀起網友熱議。

吳奇隆一支23秒在荒島的影片掀起討論，只見他身穿綠色防風外套，率領著歌手馬嘉祺等一票小鮮肉，戴著手套、手持斧頭，站在雜草重生的斜坡上，彼此溝通拓荒計畫，只見他們四處走走看看，似乎尚未決定將從何處著手，據悉吳奇隆會來到此地，主要是拍攝荒島求生的綜藝節目，讓粉絲十分期待播出後的成果。

而從其它釋出片段，只見吳奇隆與眾人開心閒聊，心情可說相當愉快，與後生晚輩似乎沒有年齡隔閡，讓網友紛紛留言﹕「好期待，希望四爺不要太累」、「期待節目播出！祝吳奇隆及節目組所有人拍攝順利、平安、成功」、「把老大護中間，這群小哥哥有點意思」、「看來老大在島上真的好開心」。