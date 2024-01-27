葛妮絲派特洛（中）現身GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列發表會。（GIORGIO ARMANI 提供）
葛妮絲派特洛（中）現身GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列發表會。（GIORGIO ARMANI 提供）

雖去年義大利國寶級設計師Giorgio Armani先生曾表示，對於在巴黎發布高訂系列持保留態度，不過最終不過最終，GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列，還是在巴黎的東京宮如期曝光了。吸引葛妮絲派特洛、葛倫克蘿絲和茱麗葉畢諾許等名人到場支持。

.GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列把傳統中式服裝的輪廓，改成烏干紗材質。（GIORGIO ARMANI 提供）
.GIORGIO ARMANI PRIVÉ 2024春夏系列把傳統中式服裝的輪廓，改成烏干紗材質。（GIORGIO ARMANI 提供）

本季從Armani先生喜歡的東方元素取財，融入西式服裝剪裁與處理技巧，例如傳統中式服裝的輪廓，換上烏干紗材質外套，變成短袖套裝的夾克，而日本的和服樣式也成為本季的重點之一，同時也是展現品牌工藝的地方，例如有細膩亮片滾邊的蕾絲刺繡罩袍，另外印度紗麗樣式的華麗珠飾、串珠刺繡，貫穿了整個系列。

GIORGIO ARMANI PRIVE 2024春夏系列，在巴黎東京宮舉行大秀。（GIORGIO ARMANI 提供）
GIORGIO ARMANI PRIVE 2024春夏系列，在巴黎東京宮舉行大秀。（GIORGIO ARMANI 提供）

除此之外，Armani先生也把過去至峇里島、卡布里島海島地區度假時的景色，話換成服裝展示其過人的設計功底，例如他把蔚藍海洋與天空的水天一色景象，成為暈染緞面材質與模特兒眼妝的主色調，輕盈的蕾絲和混搭雪紡紗的不對稱裙展現海浪波濤的景象;除傳統、典雅的服飾之外，本季也運用具液態金屬流動感的高科技面料，主要被運用於哈倫褲及平口禮服的裙裝之中。

GIORGIO ARMANI PRIVE 2024春夏系列。（GIORGIO ARMANI 提供）
GIORGIO ARMANI PRIVE 2024春夏系列。（GIORGIO ARMANI 提供）

.GIORGIO ARMANI PRIVE 2024春夏系列融入東方元素。(GIORGIO ARMANI 提供）
.GIORGIO ARMANI PRIVE 2024春夏系列融入東方元素。(GIORGIO ARMANI 提供）

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