32歲英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）將於2月3日二度來台，於高雄體育場（高雄世運主場館）舉辦「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」演唱會，5萬張門票開賣後瞬間秒殺，今天主辦單位宣布將於中午12點釋放國外保留票券，請歌迷把握最後機會。

紅髮艾德擁有〈Shape of you〉等多首金曲，該曲在YouTube創下61億次超高觀看次數，去年更是解鎖英國百億串流數，成為史上首位獲得「Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）」殊榮肯定的歌手。在此次巡迴中紅髮艾德不斷締造紀錄，2023年於北美演出，橫掃洛杉磯的蘇菲體育場和紐澤西的大都會人壽體育場，創下美國有史以來單日演唱會入場人數最高紀錄。

「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」將於2024年2月3日（六）晚上7點在高雄國家體育場登場，票價分為NT$1800／2800／3800／5800／6800／8800／9800，購票請洽寬宏售票。