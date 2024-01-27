「寶島叫賣哥」葉昇峻去年12月閃電宣布與歌手太太周卉姍（原名：周惠姍）離婚，彼此都不需要付對方贍養費，兩人在一起時沒買房，自然也沒有分產的問題。近日，他受訪自曝罹癌，疑是攝護腺癌初期，但詳細的情況仍要等去醫院做切片檢查才能確定。

葉昇峻去年才黯然宣布結束婚姻，據《三立新聞網》報導，他表示去年10月就覺得身體不對勁，在台中醫院做健檢兩次，結果均為癌症指數異常，疑罹患攝護腺癌，當地醫生建議他去台大做切片，機率大概是25%，他可能是初期，指數超標一點點。

葉昇峻恢復單身後，近期將重心搬回台北，好就近照顧80歲母親，問他最近生意如何？他表示目前觀察到台灣直播業市場已經飽和，看直播買貨的人越來越少，大多將錢轉往花在出國旅行，大家都叫苦連天。先前他宣布離婚，一開始傳聞主因是有小王，但他後來表示其實是聚少離多，怪不得別人。

而周卉姍也發文澄清，不是因為第三者離婚，是「無法克服雙方差異」，且前一年兩人已經開始談離婚，今年才完成手續，也希望外界不要亂傳他們離婚理由，雙方好據好散，希望不要因為流言蜚語傷害親友和家人，葉昇峻也表示：「有違當初結婚時親友的祝福，無法偕老，實感抱歉。」兩人未來會換個身分繼續好好相處下去。