台中市警局新局徽誕生，搭配淺藍色漸層基底背板，並以國旗之紅藍白三原色，輔以緞帶舞動，令大眾耳目一新。（台中市警局提供／王煌忠台中傳真）

台中市警局去年辦理新核心價值及局徽設計徵選，歷經2階段投票，由第一分局李冠鼐作品，以創新展翅飛揚舞動金鴿、簡潔「山海屯城」圖像，外圍環繞警局英文名稱，獲得第1名殊榮，已在全市警分局、直屬大隊等168處全面更新完成，擺脫警察刻板印象，煥然一新與國際接軌。

台中市警局為凝聚同仁向心力，並讓社會大眾了解警察局工作特性，去年8月至9月進行新「核心價值」局徽設計徵選活動，將同仁投稿分為49項，再經全體同仁票選，產生「專業、科技、紀律、服務、團隊」五大核心價值。去年10月起，再進行「專屬識別標誌LOGO及背板」設計競賽，投稿件數達22件，做為警局專屬標誌及識別象徵。

為求甄選過程公平、公正、公開，評選區分為2階段，第1階段由警局主管進行票選，取前10名進入第2階段由全體同仁進行票選，選出優勝前3名及佳作7名作品，其中第一分局李冠鼐獲得第1名殊榮，為求慎重，將其原始圖樣微調修改後刻劃出理想中的圖樣，「局徽」於焉誕生。

新局徽LOGO組成元素以創新展翅飛揚舞動金鴿、簡潔「山海屯城」圖像，外圍環繞警局英文名稱，象徵中市警局邁向國際，背板部分，以淺藍色漸層為基底，象徵波麗士的金鴿翱翔天空，全方位守護城市安全，並以國旗之紅藍白三原色，輔以緞帶舞動，由左而右呈現出警察工作持續向上發展，精益求精。

台中市警局長李文章表示，透過「新核心價值」公開徵選，描繪出一個共同的願景，讓同仁有榮譽感及責任感，堅持守護治安、順暢交通和為民服務等目標，另設計LOGO在於激勵同仁，將警察的使命展現出來，搭配台中市山海屯城文化，形塑警察共生同榮的情感圖騰，令大眾耳目一新。