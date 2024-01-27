知名實況直播主Toyz（劉偉健）被超哥（黃伯超）當街毆打事件持續延燒，昨Toyz指控警察到現場後袖手旁觀，質疑該分局是否被超哥在警界任職的岳母所控制；對此，大安分局否認。有網友PO現場影片稱，員警到場後，超哥還在打，未出面阻止或保護Toyz.

Toyz於26日在直播表示絕對不跟超哥和解，還要所有支持超哥的人一個都別想跑；另外，Toyz也質疑警察未盡職責，趕到現場時，眼睜睜看著超哥那夥人繼續痛毆他，並未架開或帶走施暴者，質疑「不曉得警察在幹嘛。」

復盤 | Toyz 直播完整版

據《三立新聞網》報導，大安分局說Toyz的指控跟事實有出入，員警到場的時候，攻擊已經停止，超哥直接坦承動手。

不過，今（27日）有網友在PTT貼出實況主傅肌的現場影片，驚呼：「大安分局你要確定耶？」原PO一一截圖表示，警察抵達現場時，超哥仍在圍毆Toyz，警察下車後，超哥旁邊的小弟才提醒別再打；不過，最讓原PO滿頭問號的是，「警察到了也沒有去阻止或保護倒地上的人而是走到旁邊，警察還越退越後面，就這樣放地上的人繼續被包圍，完全不擔心再次圍毆。」

後來警察越來越多，超哥還是繼續站在門口觀看，並沒有被上銬，還有空喝水；原PO忍不住質疑：「大安分局你要確定耶？怎麼從頭到尾看起來就是你們很清楚這人很大尾很有背景？而且這個人也馬上交保馬上飛出國。」

該質疑文一出，引起網熱議，許多人質疑大安分局的說法，但也有人認為警察等待支援很正常，畢竟超哥那邊人馬眾多。