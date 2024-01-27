，桃園市龜山區公所舉行「2024龍耀龜山 賀新年」名家揮毫贈春聯活動並結合年貨市集。（陳夢茹攝）

畫家陳文雄過去是名「黑手」，他說今年為龍年，多數春聯的發揮都會緊扣龍的主題。（陳夢茹攝）

「2024龍耀龜山 賀新年」名家揮毫贈春聯活動這次邀請到許多書法名家。（陳夢茹攝）

年節將至，桃園市龜山區公所舉行「2024龍耀龜山 賀新年」名家揮毫贈春聯活動並結合年貨市集，讓大家攏幸福。

龜山區長張嘉平表示，這次邀請很多書法名家到現場揮毫，要把好運春聯贈送給民眾，旁邊還有年貨市集提供給所有有興趣的民眾採買，活動自昨天啟動，人潮相當踴躍，期望透過辦理活動讓民眾提前感受年節氣氛，也向民眾拜早年，希望大家未來1年都平安福氣。

畫家陳文雄過去是名「黑手」，多年前因積勞成疾病倒，在養病過程對繪畫、書法等萌生興趣，無師自通成為畫家，退休後的他有時授課，有時若邀請便會出門作畫。他說，今年剛好是龍年，春聯會以龍為主題，要創意也講求細膩，笑稱手中這副春聯需要10分鐘便能完成。

公所補充，今年除了邀請書法名家到現場揮毫，另也規畫紅包袋絹印DIY體驗活動，讓大小朋友自己動手做紅包，討個吉利，再穿插街頭藝人表演、區長紅包限量發送、財神爺發喜糖等活動，營造濃厚新年氣息。

現場更設有年節特色的互動拍照區，搭配鞭炮道具及大型籤筒布置，讓民眾可以抽籤拍照留念，每支籤附上不同的吉祥話，祝福民眾在新的1年可以平安健康、心想事成，只要在活動現場拍照，即可獲得1份精美小禮爆米香。

不僅如此，這次年貨市集更是突破以往，串聯龜山區農會及益成茶行、榕樺茶油、好楓戶農家及楓糖藜藜等在地小農，推廣龜山區的優質農產品，集結各式各樣的年貨商品及春節文創手作小物，推出限量優惠商品組合，讓民眾買得開心、玩得開心。