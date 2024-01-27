SEVENTEEN小分隊BSS（夫碩順）成員勝寛（左起）、DK、Hoshi一同上《RM》宣傳回歸。（中天綜合台提供）

池錫辰（左）與Hoshi曾在《杜拜大富翁》合作過，2人在團內毫無哥哥的威嚴。（中天綜合台提供）

中天綜合台韓綜《Running Man》明（28）日播出內容邀請人氣男團「SEVENTEEN」小分隊BSS（夫碩順）成員勝寛、DK、Hoshi。SEVENTEEN成員們不僅實力和長相兼具，還推出自製綜藝，更與「金牌製作人」羅暎錫合作旅遊節目《NANA TOUR with SEVENTEEN》，讓全員的綜藝魂嶄露無遺，網友更票選他們為「最具綜藝感韓男團」之一。

而相比「SEVENTEEN」其他成員來說，勝寛更是綜藝節目的常客，然而卻很少有機會上《RM》。回憶起8年前剛出道時，和其他成員一起上《RM》情景，勝寛開玩笑說：「公司說要去上《RM》，我們還自己慶祝了一番，結果到場後發現光來賓就有100位。」

此集《Running Man》的主題是「天堂與地獄」，每回合成員們透過選擇，是否要按下按鈕來決定自己的命運。首輪只有金鍾國、哈哈、梁世燦成功享受天堂的滋味，其餘的成員則是被趕到戶外的「地獄」，劉在錫一看到「地獄」放著啞鈴與槓片，立馬拿著啞鈴誘惑金鍾國：「這裡才是你的天堂。」這讓運動成癡的金鍾國頗為心動。處在天堂的人除了可以享受按摩，竟然還有塔羅牌老師幫忙解惑，單身多年的金鍾國立馬決定算一下自己的戀愛運，卻沒想到被塔羅牌老師潑冷水「要再等一年」，甚至直言目前他的戀愛運都不太好。

玩到下一輪的遊戲時，成員們聊到近期有些人會透過AirDrop來傳照片給陌生人的手機，藉此來認識新朋友。Hoshi過去曾在國外遇過類似的經驗，原來是他AirDrop沒關，結果粉絲發現就瘋狂傳照片到他的手機裡。

節目中，眾人討論到「覺得後輩最討厭的瞬間」，身為弟弟的勝寛、DK立刻揭發哥哥Hoshi不為人知的一面。勝寛說：「我是Hoshi哥的直屬後輩，我被罵過很多次。」DK在一旁加油添醋地說：「簡直瘋了，這位大哥真的超級可怕。」DK更繼續爆料Hoshi曾飛踢過勝寛，勝寛藉機調侃：「那位哥學了跆拳道，結果都用在不好的地方。」

隨後勝寛也解釋「被飛踢」是自己做了欠揍的事，原來個性調皮的他，買給其他哥哥都是貴又好吃的便當，卻給Hoshi普通便當，更對著Hoshi說：「你就吃這個吧。」此舉惹怒Hoshi，聽完他們的互動，劉在錫笑稱：「Hoshi雖然是哥哥，卻沒什麼哥哥的威嚴。」Hoshi也無奈表示：「我平常對他太好，就覺得我好欺負。」完整的節目播出就在明（28）日晚間6點中天綜合台《Running Man》。