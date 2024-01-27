高雄三民第一分局轄區內有許多風化場所，被人號稱為「排毒街」，不過警方也積極查緝，光去年就查獲15件51人，針對轄內九如二路部分，112年全年也已查獲妨害風化（俗）計7件33人，去年更攜手市府聯合裁罰，共計10件。

三民一分局表示，掃蕩色情不法行業一直是警方重點工作，三民第一分局針對轄內各類妨害風化場所絕不縱容，查緝作為亦不鬆手，本分局112年全年共計查獲各類妨害風化（俗）案件計15件51人，針對轄內九如二路部分，112年全年也已查獲妨害風化（俗）計7件33人。

三民一分局說明，除了刑事偵處移送手段外，本分局也針對涉案業者行政違規部分，運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效。本分局112年全年已函報市府相關行政機關依權責裁罰共計10件。本分局仍將持續性編排勤務不定期實施臨檢、守望勤務，將持續探訪蒐證、強力取締到案。

三民一分局呼籲，不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力，本分局絕對有信心、有能力、並且持續性的掃蕩不法，給予市民合宜的居住環境。