1天爆出2件酒駕！陸軍一名營長26日上午酒駕違停紅線買咖啡，怎料，空軍基地訓練指揮部一名少校也在26日晚間酒駕上路，擦撞機車後竟逃逸，雙雙被依《公共危險罪》送辦。對此，軍方所屬單位也火速回應，除由警方依法釐清偵辦外，將依「刑懲併行」檢討重懲汰除2人。

陸軍少校營長紅線違停被抓酒駕，因應年關將近，警方也加強酒駕取締。(本報資料照片)

陸軍109旅營長43歲的許姓少校，26日上午9時，自行開車前往參加年度研討會議，行經桃園大溪區介壽路，下車到超商買咖啡，卻因車子違規停在紅線上遭到警方關切，員警對他執行酒測，酒測值0.33毫克，訊後被依《公共危險罪》移送法辦。

陸軍第六軍團指揮部今（27）日表示，轄屬109旅許姓軍官於昨（26）日上午開車行經桃園市大溪區介壽路段，遭警攔查，酒測值超標，現由地檢署偵辦。六軍團強調，國軍三令五申教育所屬嚴守「絕不酒駕」要求，惟仍有少數官兵無視，違反禁令，後續將依規定嚴懲、檢討汰除；並持恆案例宣導，確維軍譽。

另，空軍基地訓練指揮部一名歐姓少校工程官，26日晚間9時許酒駕上路，行經花蓮市國聯三路時與機車發生擦撞，怎料歐男竟肇事逃逸，經警方通知，於隔日凌晨到案說明並坦承酒駕，歐男酒測值竟高達0.71，訊後被依《公共危險罪》移送法辦。

空軍司令部表示，本屬某單位歐姓少校於休假期間與友人餐敘後駕車返家，不慎撞擊民人停放路邊機車，肇事後返家未立即報案，經警方要求於隔日到案酒測值達0.71毫克，期間歐員自述係返家後始飲酒；考量動機疑似規避酒駕肇事究責，後續除由警方依法釐清偵辦外，並依「刑懲併行」檢討重懲汰除。

空軍司令部強調，對於所屬官兵未能潔身自愛，漠視法紀，深表遺憾與痛心，本部已援引案例，要求各單位賡續加強酒駕防制及法紀教育，以防杜類案再生。

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