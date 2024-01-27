自本月13日民進黨主席賴清德取得2024總統大選的勝利後，大陸增強台海海、空域的活動，美國24日也派出軍艦經過台灣海峽。對此，前立委沈富雄認為，美國、大陸都是表演給對方看，因為台積電對世界有巨大的影響；但他也指出，未來若是川普當選，「這個人只要讓自己國家變富強，其他都不管。」

沈富雄昨（26）日在節目《少康戰情室》稱，台積電是美國人心中的最愛，也是最痛，他們巴不得把台積電搬到美國去，「但沒這個本事，搬不過去，台積電就算要去，也承受不了」。沈強調，「本月13日票開出來，我第二天早上憂國憂民進入新的層次跟局面，擔心未來4年海峽兩岸跟大陸、美國局勢會不會有變動，得到一點心得。」

沈富雄指出，輝達股價近日進入有史以來最高，但該企業的GPU只能用在國防、太空，美國不賣給大陸，頂多讓陸方追趕速度變慢；但台積電停產，會影響到全世界近7成的人民，誰讓台積電停產，自己也吃虧。

沈富雄強調，美國共和黨跟民主黨對台積電看法是一致的，但對台海的規劃不一樣，民主黨是圍堵，自己壯大，並把對手變小；而共和黨的川普做總統的時候，將台灣視為小東西，只要讓自己國家變富強，其他都不管。