警方日前兵分多路，掃蕩竹聯幫和堂齊天會位於新店的據點，逮捕7名幹部、成員及2名少年。（新北市警察局提供）

警方查扣的證物。（新北市警察局提供）

警方破門攻堅。（新北市警察局提供）

新北市國三生去年底在校內慘遭割喉致死憾事，新北市少年警察隊率先成立掃黑專責小隊，專責蒐報、反映黑道幫派吸收招募少年情資。警方日前兵分多路，掃蕩竹聯幫和堂齊天會位於新店的據點，逮捕齊天會7名幹部、成員及2名少年，警詢後依組織、洗錢等罪送辦，為少年掃黑專責小隊立下首功。

新北市警局少年隊掃黑專責小隊為避免少年遭黑道幫派吸收淪為詐欺車手或幫派打手，加強蒐報轄內黑道幫派涉入校園活動，及吸收、招募未成年從事不法活動情資，並與刑事警察大隊強化橫向聯繫，由刑警大隊整合少年隊及轄區分局共同將吸收、招募未成年入幫之幕後幫派列為打擊目標，積極掌握具體犯罪事證，掃盪幕後幫派首惡。

少年掃黑專責小隊針對過往治平案件、聚眾滋事案件涉案少年，分析往來對象，並清查參加幫派公開活動、出入幫派據點少年，逐一實施關懷訪視，藉由發掘常與幫派分子交往潛在偏行少年，即時轉介市政府教育局及少年輔導委員會啟動關懷輔導機制，以發揮預防功能導正偏差行為，避免少年誤入歧途。

警方接獲情資，竹聯幫和堂齊天會幹部吸收未成年少年加入幫派，曾於2023年11月中旬，成員帶著數名少年前往新北市某網咖砸店，並讓少年在旁觀看、把風，由其他幫派成員動手示範教學，宛如實習訓練，甚至還教唆未成年擔任詐欺車手，企圖引誘心智尚未健全之少年誤入歧途。

新北市警局蒐報後由刑警大隊、少年警察隊、新店分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，15日兵分多路，逮捕齊天會7名幹部、成員及2名少年，查扣摺疊刀3把、棍棒1支、K他命2包等證物，依組織、洗錢等罪移送偵辦，複訊後分別交保與責付，為少年掃黑專責小隊立下首功。

市警局強調，為遏阻黑道幫派進入校園，將持續加強蒐報幫派吸收少年相關不法事證，全力朝治平檢肅專案偵辦，並針對教唆少年參加幫派公開活動幕後動員者加強追緝，除依少年事件處理法第85條加重其刑2分之1規定移送外，另依兒童及少年福利與權益保障法第97條函請社會局重罰。