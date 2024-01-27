職業摔角WWE老闆麥馬漢（Vince McMahon）因為捲入桃色醜聞，宣告辭去TKO執行董事與WWE的所有職務。職業摔角WWE、終極格鬥聯盟UFC去年9月進行合併，以TKO公司管理WWE與Zuffa（UFC母公司），麥馬漢擔任執行董事，執行長為艾曼紐（Ari Emanuel）。WWE合併後的總裁是康恩（Nick Khan），UFC仍由以前的老總白大拿（Dana White）掌管。

總裁康恩發表聲明指出「麥馬漢於TKO、WWE已不再扮演任何角色。」麥馬漢上周四被指控性侵、人口販運，麥馬漢否認相關指控，隔日宣布辭去一切職務。

受害女子之一格蘭特（Janel Grant）是WWE前員工，指控麥馬漢要求她「和某位摔角選手以及幾個男人上床」，麥馬漢同意付款300萬美元封口費（新台幣9386萬），但最後只給100萬美元。這些錢皆是麥馬漢私人支付，沒有挪用公款。麥馬漢因為此案在2022年就下台過一次，並於去年回歸，外界估算他的淨資產縮水到28億美元（新台幣876億）。

今年78歲的麥馬漢曾是美國摔角界最重要的人物，WWE創立於1953年，麥馬漢從父親手裡買下之後，一手壯大為全球最大規模職業摔角公司，最著名是他在1990年代戰勝了有時代華納做金主的超人氣聯盟WCW，捧紅巨石強森（Dwayne Johnson）、史蒂夫奧斯丁（Stone Cold Steve Austin）、約翰希南（John Cena）、送葬者（The Undertaker）、布洛克萊斯納（Brock Lesnar）許多明星，最近WWE又宣布與Netflix合作，將主要節目Raw搬過去，巨石強森也應邀進入TKO董事會任職。

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