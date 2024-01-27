荷蘭藝術家霍夫曼所創作的2隻黃色小鴨今（27）日早上在「水門禮」高規格迎接下，重返高雄愛河灣。（柯宗緯攝）

表定10時20分2隻黃色小鴨將出場，但受到氣候不佳，風勢過大，一度延後10幾分鐘，最後在「水門禮」高規格迎接下緩緩出場，由船艇噴灑出拱門似的水柱以示慶祝，高雄市長陳其邁則坐在前導的遊艇上，帶領小鴨重磅登場。（柯宗緯攝）

荷蘭藝術家霍夫曼所創作的2隻黃色小鴨今（27）日早上在「水門禮」高規格迎接下，重返高雄愛河灣。（柯宗緯攝）

荷蘭藝術家霍夫曼所創作的2隻黃色小鴨今（27）日早上在「水門禮」高規格迎接下，重返高雄愛河灣。（柯宗緯攝）

霍夫曼表示，這次有2隻黃色小鴨，是有感於經過疫情，無論發生再多困難、變數，「我們都要同心協力聚集在一起，double duck！double luck！（雙倍幸運）」。（柯宗緯攝）

睽違10年，荷蘭藝術家霍夫曼所創作的2隻黃色小鴨今（27）日早上在「水門禮」高規格迎接下，重返高雄愛河灣，吸引萬人朝聖。霍夫曼說，感受到高雄10年來的創新與改變，這次特別帶2隻小鴨，象徵double luck（雙倍幸運）。

睽違10年，荷蘭藝術家霍夫曼所創作的2隻黃色小鴨今（27）日早上在「水門禮」高規格迎接下，重返高雄愛河灣，吸引萬人朝聖。霍夫曼說，感受到高雄10年來的創新與改變，這次特別帶2隻小鴨，象徵double luck（雙倍幸運）。（影片／柯宗緯）

今早吸引不少遊客、攝影迷起大早卡位守候，表定10時20分2隻黃色小鴨將出場，但受到氣候不佳，風勢過大，一度延後10幾分鐘，最後在「水門禮」高規格迎接下緩緩出場，由船艇噴灑出拱門似的水柱以示慶祝，高雄市長陳其邁則坐在前導的遊艇上，帶領小鴨重磅登場。

陳其邁指出，10年時間真的過很快，他也把自己10年前跟小鴨的照片放上臉書，他自嘲「只有瘦了一點其他什麼都沒改變」；他提到，高雄這個城市正在改變、不斷蛻變，感謝霍夫曼將療癒的2隻小鴨再次帶回高雄，也歡迎所有的遊客到高雄看小鴨，感受溫暖陽光。

霍夫曼表示，2001年開始展開黃色小鴨世界巡展計畫，所有港灣都是世界的大澡堂，2013年首度到台灣、首站就在高雄，睽違10年受到邀請再次回到高雄，這次有2隻黃色小鴨，是有感於經過疫情，無論發生再多困難、變數，「我們都要同心協力聚集在一起，double duck！double luck！（2隻小鴨、雙倍幸運）」。

高市觀光局長高閔琳指出，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」於1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）正式登場；除了黃色小鴨「攜伴」重返愛河灣，在第16-18號碼頭更推出地景藝術裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等精彩周邊系列活動。