財政部近期修正營利事業所得稅查核準則，將伙食費免列入員工薪資所得額度，從每人每月2400元調增為3000元，有雇主在未與勞工協商前就逕自調降伙食津貼以外所得，勞動部官員提醒，如果雇主未與勞工協商的情況，就調降工資，可能涉及違反勞基法，可處2萬元至100萬元罰鍰。

如有勞工的每月所得總額為4萬元（包括本薪37600萬、2400元伙食津貼），且伙食津貼為恩給式並未納入工資所得計算，部分雇主因應今年免稅額調整、但又不想加薪，可能把本薪調降為3萬7000元、3000元伙食津貼，雖然每月所得仍是4萬元未改變，但卻可能會影響加班費計算。

但勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，財政部調整伙食津貼免稅額度是希望事業單位提升勞工福利、適度調整伙食津貼，但如果雇主逕自調整未與勞工達成協議，可能會涉及工資未全額給付，因此影響到加班費計算更會違反加班費數額等，皆可處2萬元至100萬元罰鍰。

黃維琛提醒，如果勞工對薪資計算有疑義，可洽各地方政府勞政主管單位諮詢。