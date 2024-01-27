新冠肺炎疫情持續上升，今年以來，國內累計的本土個案已突破1900例，達到1939例。近日受寒流影響，疫情持續發威，疾管署預計，下周新冠疫情將進入高峰期，呼籲民眾踴躍接種XBB疫苗。

根據疾管署統計，1月16日～22日間，國內共新增615例新冠本土個案，較前一周的537例多。其中，65歲以上長者占79％。與此同時，1月16日～22日當周，亦新增44例死亡個案，較前一周新增55例下降，其中65歲以上長者高達9成。

疾管署副署長羅一鈞表示，去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種新冠XBB疫苗者分別占98％、99％。1月22日～25日間，新冠XBB疫苗接種人次共9.6萬，創下9月底開打以來次高，截至25日，國內XBB疫苗已累計接種136.2萬人次，其中莫德納累計126.3萬人次，Novavax累計9.9萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.8萬劑、 Novavax XBB疫苗約20.2萬劑。

羅一鈞表示，國內疫情預期可能於農曆春節前達到高峰，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖，留意自身健康狀況，並儘速接種新冠XBB疫苗，及時獲得保護力。莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。

另一方面，近期網路流傳「美國主流媒體ABC電視節目承認第4劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等相關訊息，為2022年5月起即流傳的誤導影片。羅一鈞表示，其實指揮中心早在2022年10月就已澄清，此訊息為錯誤解讀該電視節目「早安美國」來賓（新聞工作者）的個人評論，也不是美國電視台主張的觀點，且刻意曲解研究文獻的結論，以累積至今的科學實證來說，並沒有接種任何一劑新冠疫苗會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，此訊息過去也曾受MyGoPen、事實查核中心澄清，請民眾不要誤信，也不要轉傳。