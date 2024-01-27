父母離異後，小如（化名）就跟著父親一起生活，2020年間，她透過手機與母親聊天，聊到一半時，母親問了一句：「現在跟誰睡？」沒想到這一問，她才說出自己從國小就遭父親侵犯，母親聽聞後大吃一驚，立刻報警，法院審理時，父親否認犯行，但卻沒通過測謊，被法官依強制猥褻罪判刑4年6月。可上訴。

判決指出，小如的父母離異後，就跟著父親、祖母一起生活，2020年6月高中畢業期間，母親打電話給小如，談了於升學、就業的問題，母女倆聊天聊到一半，母親突然好奇，想著女兒已經長大了，問了一句：「現在跟誰睡？」沒想到這一問讓她情緒崩潰，開始爆哭。

小如隨即透過電話，向母親控訴父親從她小學時，會強迫脫她衣物，還會撫摸胸部、臀部甚至是私密部位，不僅如此，還整個人壓在她身上，還曾在她屁股上磨蹭射精，更是會趁睡覺時觸碰她的私密部位，聽到這話，母親連忙叫女兒搬來跟她住並報警。

高雄地院審理時，父親否認犯行，並在審理中自願接受測謊，但在「你有摸過女兒的乳頭嗎？」、「你有壓住女兒用生殖器摩擦她的下體嗎？」、「你有摸過女兒的下體嗎？」他均回答「沒有」但都呈現不實反應；但小如也在測謊中心進行測謊，報告出爐並無不實反應。

法官再根據醫院鑑定報告，發現小如罹患壓力後創傷症候群，因此綜合相關事證，不採信父親說詞，認定雙方是父女關係，但他卻因色慾薰心，不念及與女兒間人倫分際，藉長期單獨與女兒同床共眠之便，對女兒多次強制猥褻，時間橫跨國小至高中就學時期，讓女兒在人格發展重要階段遭遇重大心理挫折，身心皆承受巨大壓力，雖然女兒求情不想父親被關，考量他犯後仍否認犯行，依成年人故意對少年犯強制猥褻等罪判刑4年6月，仍可上訴。