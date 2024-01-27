蔡壁如表示中部比較溫暖，圍巾圍比較小條，至於被問到今天有沒有想跟柯說什麼，她說「加油吧」。（吳建輝攝）

尾牙事件引關注！蔡壁如現身民眾黨台中餐會 被問柯文哲反應曝 @ChinaTimes

民眾黨感恩餐會陸續舉辦中，27日在彰化市唯愛庭園席開20桌，宴請台中、彰化、南投、雲林、嘉義、 苗栗等6縣市選哲之友會顧問、競選總部顧問等重要幹部，民眾黨前立委蔡壁如「應邀」出席，她表示中部比較溫暖，圍巾圍比較小條，至於被問到今天有沒有想跟柯說什麼，她說「加油吧」。

蔡壁如稍早步入會場，被媒體提問說今天有沒有要跟柯文哲聊什麼，蔡壁如說「需要聊什麼，我們就聊什麼吧」，還提到說有沒有特別想要跟柯文哲說什麼嗎，蔡壁如笑著說沒有吧，有的話應該是「加油吧」。

另外媒體問蔡壁如說，中部相比北部有沒有比較溫暖，蔡壁如則笑著說中部當然比較溫暖，稱她在中部為的圍巾都比較小條，中部當然溫暖，隨即步入會場。

台灣民眾黨今天在彰化唯愛庭園舉辦年末感恩餐會，席開超過20桌，宴請台中、彰化、南投、雲林、嘉義、苗栗等6縣市哲友會顧問、競選總部顧問、重要幹部感恩大家長期的辛勞，柯文哲預計12點多會到場，2人互動也成為焦點。