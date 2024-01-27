大南門石碑林表面出現有色差的水痕，台南市文化局27日向警方報案，警方正追查1名可疑婦人。（程炳璋攝）

台南市中西區大南門公園內有62塊碑林石，最久有89年歷史，26日晚間遭人發現幾乎每塊表面都被潑撒不明溶液，台南市文化局27日通報警方，鎖定追查1名戴鴨舌帽揹著背包中年婦人犯案，因溶液痕跡至今未消退，警方正採樣化驗成分中。

大南門碑林石碑從日治昭和10年（1935年）起陸續從台南各處蒐集陳列，至今已累積62塊古碑，年代從清代至近代，最久有89年歷史，有紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑等類別，蘊藏史料具文化價值。

其中8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物，包括「改建臺灣府城碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。

台南市文化局26日獲報石碑表面突然遭人潑撒不明液體，27日向警方報案，警方調閱監視器，發現1名頭戴鴨舌帽，碑著後背包的婦人，7日下午5時許走入石碑林中，手持容器刻意朝每塊石碑潑撒不明溶液。

文化局人員原以為是潑水，但距作案已過20天，碑面溶液痕跡仍在，且溶液表面有結晶質感，出現色差，警方證採樣化驗溶液的成分，並追查該婦人到案，釐清作案動機。

台南市文化局譴責毀損古文物的行為，提醒此舉恐涉及文化資產保存法第103條及毀損公物等法律責任。現已連繫文物保存科學單位安排採樣鑑定，等鑑定結果出爐，再邀學者專家研議清潔修護方案。