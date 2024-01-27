2024大選落幕，國民黨即將啟動黨務改組。黨主席朱立倫27日在台南市謝票時，針對近期南部縣市黨部主委將更換一事，強調國民黨未來將內造化，由黨內公職人員負責黨務工作，預計過年後將讓各地公職擔任主委，全力備戰下屆縣市長選舉。至於台南市黨部主委是否由不分區立委謝龍介擔任，高雄市黨部主委由不分區立委柯志恩出任？朱立倫並未正面回應。

朱立倫指出，國民黨未來將由黨內公職人員擔任黨務工作，就像組發會主委雖然當選不分區立委，但後續仍會擔任組發會主委一職，各縣市黨部主委也將由公職來擔任，預計過年後將依各地情況，一一規劃陸續上任，同時也為國民黨較弱勢的區域，全力備戰下屆縣市長選舉。

針對外傳國民黨工今年過年恐將沒有年終獎金，朱立倫也回應表示，國民黨所有的黨產，早在7、8年前就被民進黨凍結，每年國民黨都相當拮据，而且還有許多債務，但國民黨仍努力讓所有員工的薪資正常發放，年底時會用發紅包的方式獎勵，今年有機會從6000元加碼到8000元，給予黨工加油鼓勵。