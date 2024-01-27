去年＃MeToo事件全台延燒，宜蘭縣消防局也被爆出2名警消涉及性騷案件，案經宜蘭地方法院審理後，沈姓消防員被依《侵入住宅罪》判3月徒刑，檢方認為量刑過輕上訴，法院駁回；邱姓消防員被依《妨害祕密罪》判4月徒刑，可上訴，2案均可易科罰金。

被判《妨害祕密罪》的邱姓消防員，是在去年3月間，將手機放置在寢室外的置物櫃上，隔著上方玻璃錄下1名女同事在寢室內的畫面，該名女警消更衣完畢後發現遭竊錄，當場質問寢室外的邱員，才知悉手機為對方所架設。

判決書指出，邱員在警詢、偵查以及法院準備程序及審理時坦承不諱，判處4月徒刑，可易科罰金，可上訴。

沈姓消防員則是在前年底某日，無故進入女同事的備勤室，該名女警消未著衣物打開浴室大門，發現沈員站立在浴室門口旁，因而驚聲大叫，沈員見狀逃離現場，經該名女警消報警後由警方查辦。

沈姓消防員所犯的《侵入住宅罪》，地方法院判處3月徒刑，可易科罰金，檢方認為量刑過輕上訴，法院維持原判決駁回上訴，不得上訴。

宜蘭縣消防局表示，2起案件發生後，經消防局調查，已在司法判決前完成行政處分，邱員記過1支，沈員記過2支，並調離原職，消防局尊重司法判決。

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