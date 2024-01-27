鄧男得手後逃離現場。（板橋警分局提供）

鄧男拒捕反抗，警方噴灑辣椒水，順利制伏鄧男。（板橋警分局提供）

警方查扣的證物。（板橋警分局提供）

58歲鄧姓竊盜通緝犯因缺錢花用，偷遍西半部各縣市宮廟，足跡遠達台南。去年底，鄧男潛入板橋區東興街一間宮廟，竊走廟內2面佛像金牌，警方獲報調閱監視器，掌握鄧的行蹤，日前逮捕到案，查扣贓款4萬2千元、金戒指2枚等證物，警詢後依竊盜通緝、妨害公務、竊盜等罪嫌偵辦。

去年12月13日下午6時，新北市板橋警分局後埔派出所接獲板橋區東興街1間宮廟胡姓女管理員報案，稱廟內2面佛像金牌遭竊，經警方調閱監視器影像，發現男性竊嫌趁無人看守之際，潛入宮廟，徒手爬上神明桌，取走掛在神明身上的金牌後逃逸，鎖定鄧姓慣竊涉有重嫌。

警方調查，今年1月22日，鄧男遭士林地院發布竊盜通緝中，平時居無定所，搭火車前往各縣市，再步行或搭計程車製造斷點，躲避追查，警方獲悉他常出沒在桃園市中壢區電子遊戲場。而他偷遍西半部各縣市宮廟，足跡遠達台南。

25日上午6時，警方在電子遊戲場發現鄧男，向他宣告相關權利欲逮捕時，卻遭反抗、推擠，最後警方噴灑辣椒水，順利制伏鄧男。

鄧男向警方供稱，因缺錢花用，所以鋌而走險行竊，竊得取金牌已變賣，當場扣押贓款4萬2千元、金戒指2枚等證物，警詢後依竊盜通緝、妨害公務、竊盜案等罪嫌移送偵辦。