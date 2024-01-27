明星直播帶貨成為當今趨勢，許多業者相中其人氣及知名度，期盼衝一波銷量，不過並非每次都能見到成效，演出周星馳電影《功夫》走紅的女星黃聖依和丈夫楊子，合體抖音網紅「表哥（覃進展）」直播帶貨，沒想到績效慘遭滑鐵盧，全程僅賣出一單，讓業者不滿報警處理。

根據陸媒《紅星新聞》報導，某臘肉品牌負責人相中黃聖依的知名度，準備價值170萬人民幣（約台幣750萬元）臘肉商品，未料僅售出一單，銷售額只有100多人民幣（約新台幣441元），事後還未能與黃聖依夫妻合照，讓她氣到公開合約，內容包括對方允諾2場大主播直播帶貨，保底140萬銷售額，否則等比例退款，此外更不見商品與明星同框。

眼見合約內容未被履行，業者代表其餘60多家受害廠商報案，根據《上海市公安局案件接報回執》，受害者支付3000多萬（約新台幣1.3億）直播費，不過承接公司未達規定最低金額，也拒絕協議退款，遭認為相關公司涉嫌合同詐騙，對此，被控涉嫌詐騙的公司相關負責人坦言數據確實不佳，不過合約並非針對單場直播，後續還會安排其他直播場次，黃聖依工作室則強調已履行合約，包括直播時長、以嘉賓身份介紹指定產品等內容，並重申未經授權使用黃聖依、楊子肖像或名義進行任何形式商業活動，將會追究法律責任。

黃聖依所屬工作室發聲明澄清 。（圖／黃聖依工作室微博）

黃聖依所屬工作室發聲明澄清 。（圖／黃聖依工作室微博）

警方表示目前已受案，目前處於偵查階段，由於屬於經濟案件，必須進行核實所涉及到的帳戶，因此資金流向尚未調查出來，不過受案後最慢60天會有結果，接著強調﹕「是刑事案件就立案，不是刑事案件就不予立案」。