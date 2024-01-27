中埔鄉長李碧雲結合公益團體及善心人士今天辦寒冬送暖。（廖素慧攝）

嘉義縣中埔鄉公所結合6個團體及善心人士辦理寒冬送暖，27日在中埔鄉公所後方停車場發送物資，同時致贈春節紅包、禮券，讓弱勢家庭能過好年，鄉長李碧雲也提前向大家祝賀新年。

鄉長李碧雲表示，中埔鄉目前低收入戶總計有171戶，有132戶來參加寒冬送暖，領取物資，中埔鄉公所整合民間各界的愛心資源，協助經濟弱勢的民眾，讓大家能感受社會的溫暖力量。

中埔鄉公所指出，此次有6個團體及善心人士提供物資，包括九華山地藏庵提供春節慰問金4600元、中埔鄉農會提供每戶禮券500元、嘉義市嘉中獅子會提供民生用品1袋、寬達●（「草」下面改為「果」）菜行提供慰問金1000元、楊政芳先生提供鹹豬肉禮盒，中埔鄉公所提供3公斤白米2包、3包麵條。

中埔衛生所到現場辦成人健檢、癌症篩檢、胸部X光檢查活動、免費施打新冠XBB疫苗及50歲以上流感疫苗服務，關心弱勢者的身體健康。