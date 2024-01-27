消防出水口接頭遭竊將使水袋無法接合，有影響居民生命財產之虞。（新北市淡水警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市淡水區日前出現專偷消防出水口接頭的「怪盜」，警方接獲報案後，調閱監視器鎖定37歲楊姓男子涉有重嫌，並掌握其行蹤，25日於五股地區將嫌犯逮捕歸案。楊嫌坦承犯行，但供稱所竊之接頭已全數丟棄，警方除依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦外，將擴大追查接頭流向。

警方表示，今年1月6日至18日期間，連續接獲15個社區報案，稱社區消防出水口接頭遭竊，由於消防出水口接頭遭竊將導致水帶與出水口無法銜接，有嚴重危害居民生命財產之虞，因此警方獲報後立即成立專案小組展開調查。

警方根據監視器比對，發現楊嫌涉有重嫌，行竊足跡遍及淡水新春街、大忠街、淡海路、北新路、新市三路一段、中山北路二段、沙崙路一段、新市一路三段、新市二路二段等等地。

警方掌握楊嫌行蹤後，日前前往其女友位於五股住處查訪，在臥室內將楊嫌逮捕到案，楊嫌見警方上門，對於相關犯行坦承不諱，但對於所竊之送水接頭流向，則謊稱已全數丟棄，另外，警方也查出楊嫌在台北市北投區、新北市蘆洲區、三重區均有涉案，訊後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

至於遭竊的消防出水口接頭，警方後續將持續調閱監視器，追查贓物流向。