北市消防局舉辦電動車救災訓練交流活動，北北基桃共48名義消參與。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局舉辦電動車救災訓練交流活動，北北基桃共48名義消參與。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局舉辦電動車救災訓練交流活動，北北基桃共48名義消參與。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局為促進義消人員協勤經驗交流，藉由火災搶救情境演練方式，提升義消人員對於電動車火災搶救上的知識及技能，今天（27日）在消防局訓練中心舉辦基隆市、台北市、新北市及桃園市等4縣市義消人員電動車救災訓練交流活動，共計48人參與。

消防局表示，隨著電動車日益普及，國人對於電動車的需求與日俱增，然而，電動車與汽油車的能源型態及驅動裝置不同，一旦發生火災，將伴隨熱失控現象，消防人員在執行搶救過程中，亦面臨感電、爆炸及有毒氣體危害等風險。

這次交流訓練內容包含電動車基本構造及搶救注意事項、滅火毯及電動車穿刺系統操作說明，及實際電動車火災情演練，藉由訓練交流，增進各縣市義消人員相關搶救經驗及保障義消人員在協勤時的安全。

消防局表示，未來將持續與各縣市義消人員保持良好的合作關係，進而強化跨縣市民間力量協勤效能；「政府力量有限，民間力量無窮」，希望能號召更多的熱心市民加入義消團隊，以強化各縣市救災能量。