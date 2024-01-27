網紅愛莉莎莎先前在大選後曬出多支影片，懷疑開票過程有鬼，引來許多媒體人和網紅抨擊，她從韓國返台後，今(27日)稍早終於發出7點聲明，認為開票有瑕疵，她也沒有故意轉發任何經過惡意變造的影片，希望大眾還她清白。

本名為陳天予的「愛莉莎莎」先前在選前之夜出現在柯文哲的造勢活動，開票結果出爐後，愛莉莎莎曾轉發多支影片，好奇是否真有開票不公一事。對此，愛莉莎莎打破14天以來的沉默，今發文表示會等這麼久才說話，是想等台灣事實查核中心查證清楚真相，她並沒有曝光或轉發任何經過變造的惡意影片，影片都是監票民眾拍的。

愛莉莎莎提出7點聲明：其一，關於投票箱有夾層一事，並非有人事先放票，而是因為有民眾在先前擔心封條貼不牢，選務人員才會把箱子翻過來，再貼一層封條，導致讓原本平放在底部的板子被掀起，因此才有「魔術箱」的錯覺；其二，先整票才開票的流程確實不對；其三，唱票時只畫了單一候選人的票數，南投選委會確實承認在開票時不夠嚴謹，不符合選務流程規定。

其四，影片中「民眾黨206票被計成6票」，其實是計票員先寫了6，之後也有補上前面的20；其五，「民眾黨209票被計成9票」，確實是誤寫，而計票員隨後也更正；第六，「藍綠兩黨多加100票」，事實查核中心證實有此事，但當下已在監票民眾提醒後改正；第七，「先把票全部倒出來開票且經監票人員提醒仍不願改善」，的確不符合手冊中的開票流程。

最後愛莉莎莎鄭重道歉，表示第一時間使用「作票」這種詞彙確實有誤，「身為公眾人物，當發現開票程序有任何瑕疵及疑慮，應該要使用『開票流程違規』、『不符合開票流程』⋯等更為適合的說法，這部分是我的疏忽，當晚也已於限動更正用詞並為『做票』一詞道歉」，見此，網友回應：「你怎麼有辦法一直炎上，管不住嘴」、「相信愛莉莎莎的本心，謝謝你站出來」、「一大堆瑕疵，慘的是竟然已經很多年了」、「看起來就是被逼著發文」。