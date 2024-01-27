2024年1月27日新北市／網友於GOOGLE地圖標註該地為「鴕鳥保護區」。（新北市動保處提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市動保處上周接獲民眾通報，樹林佳園路二段Google地圖上一處空地圍籬被標示「鴕鳥保護區」，然而附近廣闊空曠無住家，卻有1隻鴕鳥經常伸頭向行人討食賣萌，疑似被人棄養。動保處四處訪查後，發現鴕鳥滯留該地頗長一段時間，最後透過當地里長順利尋找到鴕鳥飼養人。

新北動保員程沛宏表示，當日走入這座「鴕鳥保護區」驚見樹林遠方一隻龐然大物飛奔向前，不斷好奇搖頭晃腦索食討摸樣子，環顧四周發現圍籬內地上還有一些殘留的蔬菜和水果，跡象顯示有人豢養，應為誤會一場。

事後飼主出面表示這隻鴕鳥為朋友餽贈的寵物，恰巧附近有一片空地可供牠自由活動奔跑，感覺飼養地表上最大型鳥禽是一件很酷的事情，一直以來都當作心肝寶貝對待呵護有加，每日都正常供應鴕鳥飲水及食料，沒有生活照顧不當或棄養問題，目前已將鴕鳥搬離載送至中部友人農場安置。

新北鴕鳥飼養達人朱炳勳表示，台灣從1996年12月開始人工飼養鴕鳥進口，2004年3月24日，鴕鳥暨雞、鴨、鵝、火雞後，並列成為我國第五項法定家禽，草食性遠古沙漠動物的鴕鳥，對環境適應力及抵抗疾病能具有天賦異稟，加上糞食天性，喝水量少，故較少糞尿污染處理問題，民眾倘若當作寵物飼養，居家環境應需有適當寬敞活動空間。

新北市動保處表示，民眾飼養寵物應量力而為，終養不棄養，若於戶外發現有動物遭受惡意丟棄或不當對待，可撥1959動保專線或動保處通報電話(02)29596353報案，違法棄養動物者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰緩。動保處24小時不打烊，負責保護及救援受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護。