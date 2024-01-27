為因應113年加強重要節日安全維護工作，達成「交通順暢－一路順暢、人車平安」之目標，台中警一分局結合有三百年歷史的中區媽祖廟萬春宮，舉辦「龍行大運紅包抽抽樂」宣導活動，特別設計精美的「龍行大運」紅包。

同時也印上「酒後不開車」、「停讓行人」、「交通順暢」等宣導標語，喜氣洋洋的外型，祝福民眾新年快樂之餘，也提醒民眾切勿酒駕、提升交通安全觀念，同時萬春宮也提供印有媽祖圖像的「小神衣」供民眾有獎徵答，讓民眾過好年攏平安。

活動當天，喜氣洋洋的紅包牆吸引許多民眾眼光佇足，現場大排長龍，由萬春宮、都發局局長李正偉、中區區長林忠訓、中區柳川里里長蔡碧翠及警一分局長鍾承志率員警及志工們等組成交通安全宣導團，向參與活動之民眾加強宣導「酒後不開車」、「行人停看聽」及「停讓行人」等重要交通安全觀念及「防搶、竊」、「防詐騙」等治安意識。

現場並有體驗酒駕模擬眼鏡，以趣味性十足的「龍行大運」紅包抽抽樂，搭配趣味小遊戲有獎徵答發放印有媽祖圖像的小神衣活動，讓民眾一起平安、行大運，甚至有現場民眾表示本活動讓民眾心安而且行大運，直誇真是有創意！

警一分局分局長鍾承志特別呼籲，農曆春節將至，民眾常聚餐、飲宴，切勿酒後駕車，駕駛汽（機）車行經路口，切記減速慢行、停讓行人，另外詐騙型態推陳出新，小心求證為防詐不二法門，請民眾多加利用165反詐騙諮詢專線求證，一起加入「打詐臺中隊」的行列，警一分局將持續守護中、西區的治安與交通，讓民眾平安、行大運，福氣攏總來。