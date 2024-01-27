歲末寒冬，立法院副院長蔡其昌攜手天一圓德基金會及慈善團體共同募集愛心物資，27日舉辦寒冬送暖活動。針對媒體詢問立法院長游錫堃表示若獲提名願拜會各黨團，蔡其昌指出，自己一定會配合游院長進行朝野各黨團拜會。

蔡其昌表示，若民進黨黨團會議通過正副院長人選，正式提名游院長與自己競選正副院長的話，他一定會配合游院長進行朝野各黨團的拜會，這也都是例行性的事，過去擔任兩屆副院長也都會前往各黨團拜會，這是責任也是表現對於各黨團基本的禮貌與尊重。

寒冬送暖活動今年選在蔡其昌清水及大甲服務處，蔡其昌表示，每年都舉辦寒冬送暖，至今已經連續舉辦13年，結合許多基金會、慈善團體、宗教團體，甚至民間的善心企業共同發送千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方弱勢族群，讓鄉親能夠溫暖過好年。

蔡其昌提到，除了在立法院透過立法及修法、透過政府政策，監督推動更健全的社會福利，希望夠讓政府有更多的力氣把福利工作做好，縮短貧富的差距；也透過民間力量盡一點微薄心意，希望在寒冷的寒冬當中，能夠讓大家感受到溫暖，其實這就是善的循環。

天一圓德基金會指出，舉辦寒冬送暖活動最重要的就是希望讓社會更溫暖，讓大家都能平安過好年，每年都準備白米、麵條、油品等物資發送給民眾，希望把物資送到有需要的地方，透過資源的挹注，讓鄉親感受到滿滿的溫暖。