基隆市文化局27日舉辦「太平輪海難75周年紀念追思活動」，與太平輪海難遺族齊聚於「一九四九太平輪紀念公園」，追悼、憑弔受難者，藉由追思悼念的過程闡述思念，並祈願永世太平。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市文化局長江亭玫表示，太平輪海難75周年追悼，銘記的不僅是家屬的思念，也藉此現了當時代渴望奔向自由與和平的精神映像，讓後代世人走近、知悉、關注大時代下的故事，共同面對歷史的記憶，迎向更美好太平的未來。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市文化局27日舉辦「太平輪海難75周年紀念追思活動」，與太平輪海難遺族齊聚於「一九四九太平輪紀念公園」，追悼、憑弔受難者，藉由追思悼念的過程闡述思念，並祈願永世太平。（基隆市文化局提供／徐佑昇基隆傳真）

「太平輪」海難發生於1949年1月27日，當時載滿近千人乘客的太平輪與貨輪相撞沉沒，估計造成932名乘客罹難。為紀念該海難，基隆市文化局27日舉辦「太平輪海難75周年紀念追思活動」，與太平輪海難遺族齊聚於「一九四九太平輪紀念公園」，追悼、憑弔受難者，藉由追思悼念的過程闡述思念，並祈願永世太平。

文化局長江亭玫表示，2024年太平輪海難75周年追悼，銘記的不僅是家屬的思念，也藉此現了當時代渴望奔向自由與和平的精神映像，讓後代世人走近、知悉、關注大時代下的故事，共同面對歷史的記憶，迎向更美好太平的未來，齊憶、憑弔太平輪受難者的同時，珍惜台灣這塊土地的自由與民主。

文化局科長郭麗雅表示，1949年1月27日由中國上海航向臺灣基隆的太平輪，航駛到舟山群島附近海域，與貨輪建元輪相撞發生海難，造成近千人罹難。為表達追思之情，1951年設立衣冠塚，原設立於沙灘，碑文面海，後填海造陸，紀念碑被劃入軍方營區圍牆內。

郭麗雅指出，2017年文化局協調國防部推縮圍牆，太平輪家屬得以自由進出紀念碑憑弔，後經過美化工程，於紀念碑旁設立敘事牆，說明太平輪事件的故事及來龍去脈，讓民眾理解也彰顯大時代悲歡離合下的太平輪故事。另2021年更結合基隆要塞司令部官邸、校官眷舍、清法戰爭紀念園區等，規畫沙灣歷史文化園區，完成打造「一九四九太平輪紀念公園」。

文化局強調，期待未來，太平輪的歷史傷痛與思念轉化成希望，使來到「一九四九太平輪紀念公園」的民眾了解基隆當地文化，在歷史的洪流中汲取記憶的養分。