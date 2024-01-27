上班族久坐辦公室，一整天下來，血液鬱積在下半身，不僅腿部容易水腫，也常會一肚子大便，有著便秘的困擾，對此，營養師教大家可適量喝紅豆水，有助消除水腫與排宿便，但要記得煮紅豆水時，不可以把紅豆皮煮破，否則吃到流出的澱粉，非但無法消水腫，反而還會讓體重上升。

營養師吳欣陵在臉書粉專PO文指出，工作長期久坐，很多上班族開始覺得腳比以前更容易腫脹，為什麼會有水腫情況發生呢？其實是運動量不足、新陳代謝下降，血液循環變差，就引發「水腫」。

要改善腿部水腫情況，吳欣陵表示，除了每隔一段時間，就起身走一走，增加活動量外，其實有些食物也是可以幫助水份排除，那就是「紅豆」。

吳欣陵表示，「紅豆」是高鉀食物，人體本身有留鉀排鈉的機制，加上豐富的纖維，除此之外，紅豆不只富含鉀，還含有促進水分代謝的皂素，能幫助排便與利尿。

吳欣陵表示，要提醒的是在準備紅豆水時，千萬不可以把紅豆煮破，吃到流出的澱粉，不但無法消水腫，反而還會讓體重上升，且紅豆是全穀雜糧類，若要吃紅豆，記得與正餐澱粉做替換。

此外，慢性腎臟病患需要避免飲用紅豆水，這是因為因腎臟功能不佳，鉀離子是由腎臟處理排出身體，較易產生高血鉀，反而加重身體負擔。